Gazzetta dello Sport: “L’applauso di Cairo”

Il presidente del Torino è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dopo il pareggio dei granata al Franchi contro la Fiorentina in inferiorità numerica, Urbano Cairo si è complimentato con la squadra: "Ho visto una squadra che ha giocato con grande combattività. Sì, ci ha messo anima e cuore, grande compattezza e grande voglia di portare a casa il risultato. Quindi bene. Quasi quasi c’era anche la possibilità di vincerla. Tra il tiro di Njie e l’azione di Masina, più l’azione di Gineitis che l’ha messa in mezzo per Lazaro, abbiamo avuto due o tre