Gazzetta dello Sport: “Le mosse da derby”

“ Sono passati soltanto due mesi dal derby torinese di andata- esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - il calendario asimmetrico in certi casi aiuta a tenere vivi nella memoria fatti che si vorrebbero dimenticare in fretta, ma il ricordo può aiutare, se si ripresenta in fretta l’occasione per un riscatto". E in conclusione: "Prima delle alchimie tattiche, Paolo Vanoli avrà fatto rivedere ora ai suoi giocatori gli errori commessi il nove novembre, in un 2-0 subito senza possibilità di replica da parte dei granata. Il Torino deve ripartire da quel giorno”.