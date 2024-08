Gazzetta dello Sport: “Linetty senatore granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi trattati si focalizza anche su Karol Linetty, che si prepara a disputare il suo quinto anno con la divisa granata addosso. "In pochi, forse addirittura pochissimi sono accorti del peso che uno come Karol Linetty ha da anni nello spogliatoio del Toro. Un buon carattere, la parola giusta, l’esempio nel comportamento: “Lino” è uno di quei giocatori preziosi, che aiutano e rafforzano un gruppo. Uno di quelli che, anche durante le tempeste, individuano verso quale direzione puntare l’ago della bussola. Contro il Lione è stato il migliore in campo. Leader e veterano: è un capitano senza fascia".