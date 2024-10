Gazzetta dello Sport: “Maripan c’è, Tameze sta meglio. Saranno pronti per la sfida col Como”

"Niente giorno di riposo. Ieri pomeriggio (la squadra è arrivata la notte da Cagliari) il Toro ha lavorato al Filadelfia: all’orizzonte c’è già la partita in casa contro il Como di venerdì sera (20.45) - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Una pedina che Vanoli sicuramente recupererà sarà Guillermo Maripan: il centrale cileno a Cagliari ha dovuto scontare il turno di squalifica per il rosso rimediato a San Siro contro l’Inter, prima della pausa del campionato e ora è pronto a ritornare". E in conclusione:" L’infermeria è sempre abbastanza piena, ma qualcuno comincia a uscire dallo stanzino del dottore. Adrien Tameze, che a Cagliari è andato in panchina a causa della febbre sta meglio e anche lui sarà a disposizione di Vanoli".