Gazzetta dello Sport: “Ricci, in granata sempre più in crescita”

Dopo un'esperienza all'Empoli, un difficile inizio a Torino, Samuele Ricci sta dimostrando di avere alte capacità di gioco e di squadra: dopo le prime partite dalla panchina, per Ricci arrivano le vere soddisfazioni. Mano a mano, nel campionato riesce a conquistarsi la fiducia di Juric, che si affida sempre di più a lui, e lo affianca a Lukic. E dal Torino arriva poi la Nazionale Italiana: "Prima la convocazione per conoscersi, poi - scrive la Gazzetta dello Sport - il debutto tra i grandi contro la Germania. Pochi minuti, d’accordo, ma farsi largo tra centrocampisti affermati come Barella, Cristante, Locatelli... insomma la gioia è grande e legittima. Il nostro Samuele dimostra comunque di saperla gestire con grande intelligenza".