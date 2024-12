Gazzetta dello Sport: “Rinascita Adams”

"Magari Paolo Vanoli non pensava proprio a una rete da 46 metri, quando prima della trasferta di Genova aveva chiesto ai suoi di esplorare «nuove vie per arrivare al gol» - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Di certo, però, lui e il suo staff non si saranno stupiti per la meraviglia che Che Adams ha confezionato al 25’ del secondo tempo, scorgendo Vasquez fuori dai pali e infilandolo con un pallonetto che ha mandato a terra l’Empoli e ha dato al Torino la prima vittoria dal 25 ottobre". E in conclusione: "Perché se è vero che un gol da metà campo è una rarità, è anche vero che lo scozzese ha tutte le caratteristiche per inventarsi una rete del genere".