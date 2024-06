Gazzetta dello Sport: “Riscattato Masina”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sul riscatto di Masina, ufficializzato ieri. "Adam Masina: il riscatto è ufficiale. Il Toro ha esercitato nei tempi regolamentari quella opzione che si era garantito al momento del prestito versando all’Udinese quanto pattuito lo scorso gennaio (un milione di euro) e il giocatore ha firmato un nuovo contratto con scadenza giugno 2026. Gli sono bastati quattro mesi (febbraio-maggio) per conquistare la stima dell’universo granata grazie a una costante applicazione sia in allenamento che in partita, a un atteggiamento maturo, serio che incide anche sul clima dello spogliatoio".