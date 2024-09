Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione in difesa”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla difesa granata. "A Verona il Toro avrà un’altra difesa. Gli infortuni occorsi contro il Lecce a Coco (nel finale) e a Vojvoda (nel primo tempo) non si sono rivelati gravi, perché in entrambe le situazioni non sono emerse lesioni, però “consigliano” nel primo caso e “obbligano” nel secondo i giocatori in questione a evitare il Bentegodi. Gli accertamenti strumentali hanno stabilito che Coco non ha lesioni al bicipite femorale sinistro".