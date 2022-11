Gazzetta dello Sport: “Sanabria e Pellegri, in due per un posto”

Lunedì, 28 novembre, il Torino si riunirà al Filadelfia per ricominciare a preparare la prossima parte di stagione, nel farlo potrà contare su entrambe le punte a disposizione: Pietro Pellegri e Tonny Sanabria rientreranno entrambi dopo aver recuperato dagli infortuni, e saranno a diposizione del tecnico Ivan Juric. Sanabria ha passato queste due settimane di pausa in vacanza con la famiglia, Pellegri al Filadelfia ad allenarsi, ma entrambi lunedì saranno determinati a prendersi il posto da titolare in formazione, che al momento è indirizzato a Pellegri. "Per la prima volta negli ultimi due mesi, il tecnico avrà Tonny e Pietro a disposizione - scrive la Gazzetta dello Sport. Il loro rientro infiammerà il Toro, riaccendendo il duello per la maglia numero 9. Da lunedì Juric avrà un mese abbondante, e in mezzo anche quattro amichevoli, per valutare, scegliere e orientarsi. L’impressione, stavolta, è che rispetto alla partenza estiva di inizio campionato, in questo momento le gerarchie in attacco si siano ribaltate. Se ad agosto Sanabria poteva considerarsi il titolare, la continuità di Pellegri prima di Bologna gli ha fatto guadagnare il sorpasso. Comunque sia, l’importanza di averli tutti e due sarà centrale per Juric".