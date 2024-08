Gazzetta dello Sport: “Scatto di Ferragosto”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti affrontati si è focalizzata sull'acquisto del nuovo esterno mancino, Borna Sosa. "Lo scatto a sinistra del Torino nel giorno di Ferragosto consegna a Paolo Vanoli un nuovo protagonista sulla fascia mancina: è il croato Borna Sosa, 26 anni, in arrivo dall’Ajax. L’affare conferma le eccellenti relazioni esistenti tra il Torino e l’Ajax, club dal quale due anni fa era arrivato il difensore Perr Schuurs. Ieri Sosa ha vissuto la sua prima giornata da calciatore granata in pectore. In mattinata è atterrato all’aeroporto di Malpensa, dove ad aspettarlo c’era un dirigente del club".