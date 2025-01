Gazzetta dello Sport: “Show granata. È un Toro a tutto Adamas”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla prestazione dei granata contro il Cagliari. A seguire le parole del quotidiano: "L’operazione vittoria, riuscita, porta quella soddisfazione che mancava in assoluto dal 13 dicembre (a Empoli) o in casa dal 25 ottobre (con il Co- mo). Ma soprattutto è il miglioramento di quanto di buono mostrato a Firenze, pur in dieci, e prima ancora nel derby. La continuità è una dote ricercata: adesso sono cinque i match senza sconfitta, e il passo avanti sta- volta è visibile in più aspetti. Ve- di la concretezza sotto porta, con la prima doppietta di Adams, più due legni. Poi l’atteggiamento: gara sempre in controllo, pressione per raddoppiare anziché ritirata per proteggere il vantaggio. Estro e solidità: Vlasic delizioso, a tutto campo, imprendibile..."