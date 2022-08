Gazzetta dello Sport: “Solido dietro, vivace davanti: il Toro spadroneggia a Cremona”

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, elogia la prestazione del Torino sul campo della Cremonese, la quale ha permesso ai granata di conquistare, almeno per una notte e in coabitazione con altre squadre, il primo posto in classifica. Queste le parole di commento alla gara della rosea: "Almeno per una notte, il Torino è in testa al campionato. Non da solo, certo; ma non per caso, di sicuro. Vincendo a Cremona, il Toro ha ottenuto il quarto successo consecutivo in trasferta, considerando anche la scorsa stagione: non accadeva dal 1946. Lasciando da parte le cifre, i granata danno l’impressione di sapere sempre cosa fare: ieri hanno controllato la partita dall’inizio, mostrando solidità in difesa, corsa sulle fasce e fantasia in avanti. A livello individuale, invece, i granata possono fare meglio: ieri hanno alternato cose buone a errori evitabili. Per quanto si è visto finora, comunque, le partite seguono un copione prestabilito dai granata. Poi se gli avversari hanno una qualità superiore possono ovviamente vincere, ma la Lazio non ci è riuscita. La Cremonese avrebbe meritato di pareggiare sia contro la Fiorentina sia contro la Roma, ieri invece è stata progressivamente messa ai margini della partita". Oltre al 7,5 assegnato a Ivan Juric, tra i giocatori, Radonjic è stato scelto dalla Gazzetta come il migliore in campo (anche per lui 7,5 di valutazione). Bene anche Vlasic, Schuurs e Vojvoda (per tutti un 7), mentre non raggiungono la sufficienza Linetty e Aina, ai quali viene assegnato un 5,5.