Gazzetta dello Sport: “Sulle spalle di Adams”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le varie tematiche affrontate ha posto il focus su Adams. A seguire le parole del quotidiano: "L’unica certezza che ha il Torino in avanti è il volto sorridente di Ché Adams. Perché Tonny Sanabria ieri è stato fermato precauzionalmente per qualche linea di febbre che lo mette a rischio per la partita di domani sera contro il Como e lo scozzese resta così il punto di riferimento sicuro per la manovra d’attacco di Vanoli. L’assenza di Duvan Zapata, è noto, è molto pesante e Adams (come Sanabria) è chiamato a farlo rimpiangere il meno possibile".