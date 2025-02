Gazzetta dello Sport: “Torino d’assalto”

Con l'arrivo di Casadei, si vedrà un Torino più offensivo. Il centrocampista arrivato a titolo definitivo dal Chelsea è molto abile negli inserimenti senza palla e presumibilmente sarà spesso presente in fase offensiva. "Torno in Italia dopo un’incredibile esperienza in Inghilterra e sono contento per questa scelta. Ho scelto il Torino per la sua storia, per il suo progetto e sono sicuro che è la