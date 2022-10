La Gazzetta dello Sport: “Torino e Juventus corpo a corpo”

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il focus è sulle possibili scelte tattiche di Ivan Juric e Massimiliano Allegri. Il tecnico del Torino deve fare i conti con l'emergenza in attacco e prepara una mossa a sorpresa: "Juric sta per lanciare Vlasic nella posizione di falso nove. Toccherà a lui creare gli spazi, aprire i varchi, far fiorire le occasioni per agevolare gli inserimenti centrali di Radonjic e Miranchuk. Questa mossa può spostare gli equilibri e cambierà sicuramente il modo con il quale Bremer, che si ritroverà spesso Vlasic nella sua zona di competenza, dovrà impostare la condotta di gara". Il quotidiano parla poi del possibile confronto in velocità tra Kostic e Aina, "chi conquista la fascia, può anche spostare gli equilibri della partita". Al centro del ring spazio invece alla lotta tra Lukic e Rabiot