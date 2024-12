Gazzetta dello Sport: “Toro, Cairo da record”

Urbano Cairo è il più longevo presidente del Torino: con 7.031 giorni ha superato Orfeo Pianelli, che governò dal 1963 al 1982. Il quotidiano ripercorre l'era Cairo al Torino: "Cairo diventò proprietario del club 19 anni fa dopo un doloroso fallimento: il Toro all’epoca era in Serie B (ripescato grazie al lodo Petrucci) e lui gli ha ridato speranze e prospettive. Un futuro e una dignità. Nei 10 anni prima di lui il Torino per 6 era stato in Serie B e 4 in A: in 3 di quelle 4 stagioni era retrocesso. Quando le prese in mano, quelle maglie granata erano spogliate di tutto, in pratica non c’era una squadra: venne costruita in pochissimi giorni e, nove mesi dopo (giugno 2006), con Gianni De Biasi al timone, il