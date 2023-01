Gazzetta dello Sport: “Toro, coraggio e possesso: la trequarti è granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La squadra di Juric è prima in Serie A come passaggi effettuati nell’ultimo terzo di campo. Secondo le statistiche il Torino è la squadra

che fa circolare più volte il pallone in quella zona e nel conteggio sono 938 i tentativi di passaggio dei granata: fra le grandi, il Milan è al quinto posto con 826, la capolista Napoli al settimo (809) e l’Inter dietro a 785. Questo dato giustifica di come ben l'88 per cento dei gol dei granata sono stati segnati su azione (14 sui 16 totali).