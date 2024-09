Gazzetta dello Sport: “Toro, corsa e fantasia”

La sosta ha aiutato gli esterni granata: “Sulle fasce la sosta ha sicuramente portato beneficio alle frecce del Toro. E per motivi differenti: a Borna Sosa gli impegni con la nazionale sono serviti (e pure tanto) per aggiungere un po’ di benzina in più nelle gambe; a Valentino Lazaro, situazione alla rovescia rispetto al croato, per tirare un po’ il fiato e riposarsi al Filadelfia. Entrambi sono riusciti a fare in questa decina di giorni un bel pieno di energie” si legge tra le pagine del quotidiano.