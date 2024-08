Gazzetta dello Sport: “Toro, doppia mossa”

Il Torino si rinforza in difesa: in queste ultime ore i granata infatti hanno chiuso per l'arrivo di due difensori che si uniranno al gruppo squadra, Sebastian Walukiewicz e Guillermo Maripan. "L’ufficialità relativa a questo doppio colpo che completa alla grande il reparto arretrato dovrebbe arrivare una volta superate le visite mediche, come da prassi. Ora Vanoli è a posto. Maripan e Walukiewicz si uniscono a Coco, difensore rivelazione delle prime due giornate, Masina e Vojvoda" si legge sul quotidiano.