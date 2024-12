Gazzetta dello Sport: “Toro, missione gol”

Dopo aver messo a posto la difesa, ora Vanoli deve trovare una soluzione in fase offensiva: sono infatti solo due i gol segnati dal Torino nelle ultime sette partite. "Già da Empoli, Vlasic potrebbe tornare utile per aiutare la fase offensiva, le due punte in particolare. Per sfruttare il suo estro il Toro potrebbe anche passare al 3-4-1-2, con Vlasic dietro Adams e Sanabria. L’altra novità che potrebbe utilizzare Vanoli - probabilmente a partita in corso - è il passaggio al 3-4-3. Quando il tecnico ha sperimentato questo schema, come ad esempio nella ripresa contro il Monza, la squadra ha risposto bene. La chiave di tutto è l’ingresso di Njie da attaccante di sinistra" si legge tra le pagine del quotidiano.