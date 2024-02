Gazzetta dello Sport: “Toro, segui Zapata”

La mancata vittoria contro il Sassuolo ha complicato la corsa, ma il gruppo non intende mollare e ci crede ancora. "Toro, segui Zapata: il colombiano guida la carica dei granata verso l'Europa" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport. "Duvan sta svolgendo un grande lavoro, Juric adesso aspetta i gol delle altre punte" si continua a leggere sul quotidiano sportivo in edicola. Il giornale analizza poi le mancate vittorie dei granata, che ora pesano sulla classifica: "La striscia di cinque risultati utili consecutivi ha comunque prodotto nove punti, frutto di due successi e tre pareggi, ma nei calcoli del dare-avere incidono non poco gli 0-0 contro Cagliari (prima giornata), Verona e Salernitana in casa, Frosinone e Genoa in trasferta. Ai quali vanno aggiunti gli 1-1 contro Monza, Udinese e, appunto, Sassuolo."