Gazzetta dello Sport: “Una cura da Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo scuro del Toro . A seguire un estratto delle parole del quotidiano: "Ieri, al Filadelfia, Paolo Vanoli ha ricominciato a percorrere la strada. Non è stato il momento dei discorsi, e non poteva esserlo: perché tra calciatori impegnati con le nazionali e infortunati di lungo periodo, all’appello mancavano una quindicina di giocatori. Il discorsetto, però, Vanoli lo aveva già rivolto allo spogliatoio nella notte del derby. A caldo, anzi a caldissimo, subito dopo la sconfitta nella casa della Juventus. Il tecnico aveva usato parole dure, alzando anche i toni come obbliga il momento che il Toro sta attraversando..."