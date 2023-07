Gazzetta dello Sport: “Vanja rientra venerdì insieme a Gineitis”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rientri dei giocatori granata dalle ferie estive. Si legge: "Vanja Milinkovic, portiere titolare, ha preannunciato il suo rientro per venerdì, lo stesso ha fatto sapere Gvidas Gineitis. Sono ancora tanti gli assenti, praticamente mancano gli elementi convocati a giugno nelle nazionali eccezion fatta per capitan Buongiorno, Popa e Zima che si sono presentati al raduno di lunedì dopo essersi tagliati una delle tre settimane di vacanza. Comunque, nel weekend al Filadelfia ci saranno quasi tutti in maniera da poter rispondere al saluto dei tifosi previsto sabato. Gli azzurrini Ricci, Pellegri e Bellanova hanno avuto il permesso di raggiungere i compagni direttamente a Pinzolo, dove il Toro arriverà lunedì nel primo pomeriggio. Nel centro della Val Rendena, Juric avrà a disposizione strutture all'avanguardia".