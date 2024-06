Gazzetta dello Sport: “Vanoli a un passo”

Paolo Vanoli è a un passo dal Torino: "L’intesa è vicina, gli accordi sono all’orizzonte, le firme potrebbero arrivare nelle prossime quarantott’ore. Al Filadelfia sta per nascere un nuovo ciclo. n appuntamento importante: in giornata, infatti, la coppia Vanoli-D’Amico si incontrerà con la dirigenza del Venezia per firmare la risoluzione del contratto del tecnico con i veneti che andava a scadenza il 30 giugno 2026. Le strade di Vanoli e dei lagunari stanno per separarsi. Tutto lascia pensare che le firme potranno arrivare nelle prossime ore, nel fine settimana potrebbe arrivare il momento degli annunci. A Torino Vanoli arriverà lunedì, accompagnato da Andrea D’Amico, per cominciare a respirare l’aria del Toro" scrive il quotidiano.