Gazzetta dello Sport: “Vanoli deluso”

"D'improvviso, gli è scomparso il Toro sotto i piedi. Non è solo la sconfitta, ma è tutto il resto che riempie i pensieri di Paolo Vanoli- esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Perché ieri, a Roma, c’è stata la versione più brutta della sua gestione. Niente personalità, approccio sbagliato, il regalo di Linetty, un finale senza la forza di reagire". E in conclusione: "Dalla Capitale torna con la terza sconfitta consecutiva in trasferta, dopo la serata di Milano con l’Inter e il ko di Cagliari. Infuriato lo è, ora per il tecnico si aprono un paio di giorni di riflessioni in vista del prossimo impegno casalingo contro la Fiorentina (domenica) dove potrebbe cambiare assetto e meccanismi del Toro".