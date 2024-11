Gazzetta dello Sport: “Vanoli pensa positivo”

Dopo il pareggio casalingo del Torino con il Monza per 1-1, il tecnico granata nel post partita ha guardato il bicchiere mezzo pieno: "C’è un po’ di rammarico, ma accogliamo bene il punto per la voglia con la quale è stato cercato. In alcune partite questa voglia ci era mancata: io sono severo quando devo, però sono anche il primo a sostenere i ragazzi quando li vedo dare tutto. La squadra ha cercato a tutti i costi i tre punti, ma non li abbiamo ottenuti. Questa è la strada giusta. Sono fiducioso: mancano ancora sei partite alla fine del girone di andata, ora dobbiamo accelerare" si legge tra le pagine del quotidiano.