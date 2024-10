Gazzetta dello Sport: “Vanoli punta in alto”

Paolo Vanoli a Roma cerca continuità dopo la vittoria con il Como dell'ultima giornata. Contro una Roma in difficoltà il tecnico non vuole cali di attenzione: "Viaggiando tra passato e futuro, il Toro si presenta per la prima volta contro Juric con un ottimo feeling con il gol, in quello che era il principale difetto della gestione Juric: 15 gol segnati in 9 partite, un anno fa 6 dopo 9 giornate. Il passato ha sempre valore, ma adesso al Toro interessa solo il futuro" si legge tra le pagine del quotidiano.