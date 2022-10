Gazzetta dello Sport: “Pellegri e Radonjic i giocatori chiave contro l’Udinese”

Tra un paio d'ore, il Torino si troverà sul campo della Dacia Arena a sfidare quella che fino ad adesso si è dimostrata essere la squadra rivelazione di questa Serie A 2022/2023: l'Udinese di Sottil, infatti, si trova attualmente con 10 punti in più realizzati rispetto ai granata. Al Toro di Ivan Juric la vittoria in campionato manca da 5 partite, esclusa quella in Coppa Italia per 4-0 contro il Cittadella, ma è proprio da quella che serve ripartire: e a riportare la vittoria in casa granata erano stati Pellegri e Radonjic. "Se nel calcio arriva spesso il momento in cui può cambiare il racconto di un periodo, quel momento si presenterà tra qualche ora di fronte a Pellegri e Radonjic. Udine somiglia tanto a un’occasione per due, a una chance preziosa per avviare la scrittura di un’altra storia", scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque, per il Toro, i giocatori chiave di questa partita sono Pellegri, sperando che metta in mostra tutte le sue qualità, e Radonjic, che è già sbocciato ma che deve dare dimostrazioni. Accompagnati, comunque, dal resto della squadra, che può contare su tutti i giocatori della rosa.