Graziani a La Stampa: “Questo Toro può sognare, stare in alto aiuta a crescere”

Nell'edizione odierna del quotidiano La Stampa è possibile leggere un'intervista a Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino che ha parlato del buon momento della squadra granata e dell'ottimo impatto che ha avuto mister Vanoli fin dal momento del suo arrivo. L'ex attaccante del Toro è molto soddisfatto di quanto fatto vedere dal Toro: "Meraviglioso e bellissimo: mi sono venuti i brividi a rivedere il Torino da solo in testa dopo tutto questo tempo, l'ho scritto anche al patron Cairo". Graziani promuove a pieni voti il lavoro di Vanoli: "Sta lavorando bene e si sta dimostrando valido. Qualcuno mi ha detto che a vederlo allenare e per come si comporta sembra un piccolo Radice". Il Toro deve ambire in alto e puntare ad un obiettivo ben preciso secondo l'ex numero 9 granata: "Non traguardi impossibili ma l'Europa sì. Perché non pensiamo che questo sia l'anno buono per tornarci? [...] Nel calcio non c'è niente di scontato, stare in alto aiuta a crescere e a migliorarsi", ha concluso il vincitore dello Scudetto del 1976.