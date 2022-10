Il Corriere di Torino: “Aina-Lazaro, gerarchie ribaltate sulle fasce”

Dopo la buona prestazione contro l'Udinese Juric va verso la conferma di Lazaro e Aina sulle corsie esterne, ribaltando quelle che sembravano essere le gerarchie in quel ruolo ad inizio stagione. Di questo si parla nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Da tre partite Juric punta su Aina a destra e Lazaro a sinistra, e non pare pronto a cambiare idea a breve: anche in Torino-Milan salvo sorprese saranno loro due i titolari (a proposito, Pellegri dopo i crampi nel finale di Udine ieri si è allenato regolarmente: anche lui si candida fortemente per giocare dal 1’). In particolare, Ola sta vivendo forse il suo miglior momento di sempre da quando è al Torino. Juric lo ha sempre considerato una pedina dai mezzi potenzialmente straripanti, oltre che utile per la sua capacità di giostrare su entrambe le fasce. E in questo autunno il vistoso calo di Singo ha favorito Ola, che sta inanellando prestazioni convincenti".