Il Corriere di Torino: “Esordio per Karamoh a Napoli, un’arma in più per Juric”

La partita di sabato contro il Napoli ha segnato l'esordio in maglia granata per Yann Karamoh, che Juric spera possa rivelarsi un'arma in più nel prosieguo della stagione, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Una freccia in più nell’arco di Ivan Juric. Il match tra Napoli-Torino è stato il battesimo granata di Yann Karamoh, l’ultimo arrivato in casa Toro. Dopo un’anticamera di un mese, il tecnico lo ha inserito al minuto 85 della sfida con i partenopei, sul 3-1. Gettare nella mischia il francese non è stata solo una mossa della disperazione: Juric aveva in mente già da prima della gara di permettere a Yann di riprendere confidenza col campo e con la Serie A, a quasi un anno e sei mesi dall’ultima presenza in Italia (il 21 aprile 2021 in Juventus-Parma 2-1)".