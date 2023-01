Il Corriere di Torino: “Il riscatto di Miranchuk”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Toro si gode Aleksey Miranchuk, decisivo contro il Verona grazie al suo gran gol da fuori area, e ragiona sul possibile riscatto del giocatore russo, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "A questo punto vanno fatti ragionamenti di mercato molto seri attorno ad Aleksey Miranchuk. Il Toro ha qualità vera sulla trequarti, da palcoscenici internazionali per intenderci: di fatto, Nemanja Radonjic è già di proprietà; molto probabile il riscatto di Nikola Vlasic (circa 15 milioni di euro); a tratti esaltante il percorso proprio di Miranchuk, il cui riscatto è fissato intorno agli 11milioni di euro. [...] Su di lui Juric non ha mai avuto dubbi, forse anche perché proveniente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, unico vero maestro riconosciuto dal tecnico granata".