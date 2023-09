Il Corriere di Torino: “Juric può scegliere se giocare con il doppio attaccante”

"Giochi la tua migliore stagione a livello realizzativo, poi in quella seguente ti ritrovi Zapata, un concorrente ingombrante con cui fare i conti - si legge sul quotidiano - . Ma il calcio è così e ormai Tonny Sanabria lo sa bene. Il paraguaiano è tornato a disposizione dopo un acciacco muscolare che gli ha impedito di giocare contro il Genoa, a Salerno ci sarà. Si era fermato a San Siro il 26 agosto per una distrazione di basso grado al muscolo semitendinoso di destra, ma quindici giorni gli sono bastati per recuperare pienamente. Nel frattempo, il mercato si è chiuso e il numero 9 del Toro ha incassato il colpo dell’arrivo di Duvan Zapata, che rischia inevitabilmente di togliere minutaggio al capocannoniere granata della scorsa stagione. Antonio, comunque, sa di avere la stima della società e dell’allenatore. Ora dovrà convincere Juric che la coppia con l’ex Atalanta sia un’opzione non solo praticabile, ma pure conveniente".