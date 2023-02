Il Corriere di Torino: “Torna Ricci, Adopo-Linetty per un posto”

Tutto è pronto per il derby della Mole di stasera, e al tecnico granata Ivan Juric restano pochi dubbi di formazione, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Vlasic fuori, Ricci recuperato. «Samuele titolare? Non penso, non vogliamo ricadute, dobbiamo andare per gradi», dice Juric. Pochi i dubbi di formazione per il Toro del derby. Vanja in porta, retroguardia Djidji-Schuurs-Buongiorno. A destra, con Aina squalificato, spazio a Singo; in mezzo giocherà Ilic salvo sorprese; i ballottaggi riguardano l’altro centrale (Adopo in vantaggio su Linetty) e l’esterno sinistro (Rodriguez insidia Vojvoda). Sulla trequarti Miranchuk e Karamoh per ispirare Sanabria".