La Gazzetta dello Sport: “A Vanoli non bastano le quattro punte: manca cattiveria”

Fra le pagine de La Gazzetta dello Sport si leggono commento, analisi e pagelle di Torino-Parma, terminata con un pareggio senza reti. Nell'analisi si legge di un Toro che non ha giocato male e che ha ben interpretato i cambi di modulo repentini tra attacco e difesa proposti da Vanoli, passando dal 4-2-3-1 predominante a un 5-3-2 in fase difensiva, concludendo il match con il 4-2-4. I granata rimpiangono però i troppi errori commessi sotto porta. La squadra ha costruito bene, ma una volta arrivata davanti alla porta difesa da Suzuki (che ha fatto una prestazione strepitosa) si è trovata in difficoltà, senza sapere cosa fare. L'esempio più eclatante è Karamoh, che a porta vuota anziché tirare prova un assist, sbagliandolo. I granata vincono tra i dati, con più possesso palla, più passaggi e più tiri; ma, come ripetuto più volte all'interno dell'articolo di questa mattina del quotidiano, manca la cattiveria. Tra le pagelle i migliori sono, invece, Maripan, Lazaro e Adams (6,5), i peggiori Karamoh, Sosa, Linetty e Tameze (5,5). Il migliore in campo, ovviamente, Suzuki (7).