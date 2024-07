La Gazzetta dello Sport: “Abbraccio granata e plebiscito per Duvan Zapata”

La Gazzetta dello Sport oggi propone un articolo sulla grande accoglienza che c'è stata da parte dei tifosi del Torino per la squadra che ha svolto una sessione di allenamento a porte aperte. Il pubblico di fede granata non ha certamente fatto mancare il suo affetto e il sostegno verso i giocatori che al Filadelfia hanno lavorato sotto la guida del nuovo tecnico Paolo Vanoli, al fine di preparare al meglio la nuova stagione e in programma tra pochi giorni c'è la partenza per il ritiro a Pinzolo che si terrà dal 17 al 27 luglio. Il più applaudito di tutti i giocatori del Toro è stato senza dubbio Duvan Zapata che ha conquistato tutti i tifosi già dopo un solo anno di militanza all'ombra della Mole. Sarà lui il faro a cui la squadra si aggrapperà in questa estate nella quale si lavora per la prossima stagione.