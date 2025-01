La Gazzetta dello Sport: “Adams all’assalto, va a caccia del colpo pesantissimo”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi propone al suo interno un approfondimento su Ché Adams. Oggi l'attaccante scozzese sarà chiamato a trascinare il Torino nella sfida sul campo della Fiorentina dove guiderà l'attacco dei granata di Paolo Vanoli. Tutti i tifosi del Toro sperano che Adams oggi riesca a determinare in attacco per uscire dal Franchi con dei punti importanti e anche che possa essere assistito a dovere dai tre trequartisti schierai alle sue spalle nel nuovo 4-2-3-1 che ha ideato l'allenatore granata. Con questo modulo inedito, dopo tanti anni il Torino è tornato ad uno schieramento difensivo a quattro uomini nel quale Maripan è il nuovo punto di riferimento come confermato a più riprese dallo stesso Vanoli. Funziona questa linea difensiva a quattro come sembra dare i suoi frutti anche l'inserimento di un doppio regista.