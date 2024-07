La Gazzetta dello Sport: “Adams grinta scozzese”

Nelle pagine dedicate al Torino dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo le parole di Cairo alla presentazione ufficiale di Vanoli e un focus sul nuovo acquisto granata Che Adams: "La scelta di Cairo «Vanoli ambizioso. Il suo è un calcio che fa divertire. Mi ha molto colpito ciò che ha fatto con il Venezia. Ha una carica incredibile». Adams grinta scozzese per l'attacco granata. L'attaccante ha appena trascinato il Southampton in Premier League a suon di gol (15) per lui contratto fino al 2027."