La Gazzetta dello Sport: “Adams ha voglia di Toro, va veloce e subito in gruppo”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento su Che Adams. L'attaccante scozzese è l'ultimo innesto della campagna acquisti del Torino e ha dimostrato fin da subito grande voglia di mettersi in gioco con il resto della squadra. L'ex Southampton ha già lavorato in gruppo e ha strappato applausi ai tifosi presenti in ritiro a Pinzolo con alcune giocate di qualità. Adams va veloce e ha voglia di guadagnarsi già da ora la fiducia di mister Vanoli per mettere pressione alla coppia titolare formata da Sanabria e Zapata cercando di rubare il posto ad uno dei due. Oggi alle 16 ci sarà l'amichevole del Torino contro la Cremonese che metterà la parola fine al ritiro di Pinzolo, per i granata è previsto infatti poi il rientro in Piemonte.