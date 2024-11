La Gazzetta dello Sport: “Adams in bilico, senza di lui c’è Njie come titolare”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, questa mattina viene dedicato ampio spazio al derby della Mole che si giocherà domani sera, sabato 9 novembre alle ore 20:45. La rosea propone alcuni spunti sulle probabili formazioni delle due squadre e per quanto riguarda il Torino la grande incognita rimane la presenza o meno di Ché Adams. L'attaccante scozzese rimane infatti in dubbio per via di un problema muscolare che ha accusato nel corso dell'ultima partita di campionato, contro la Fiorentina. Se non dovesse farcela ecco che dal primo minuto si aprirebbero le porte a Alieu Njie il giovane attaccante che ha deciso la gara contro il Como realizzando la sua prima rete in Serie A. L'alternativa che rimane ancora in piedi è quella di schierare Vlasic come trequartista alle spalle di Sanabria nel 3-5-1-1.