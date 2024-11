La Gazzetta dello Sport: “Adams-Sanabria, la coppia ritrovata”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sul recupero di Che Adams, pronto ad affiancare Sanabria dal 1’ nella sfida in programma per oggi, domenica 24 novembre alle h. 15:00, contro il Monza: “Lo scozzese è stato una delle armi letali del Toro nel suo splendido avvio di stagione: quattro gol nel primo mese, tra agosto e settembre, di cui tre in Serie A e uno in Coppa Italia. Poi si è preso prima una pausa e dopo è stato costretto a rimanere in infermeria nelle ultime tre settimane: non segna da due mesi, dal 29 settembre contro la Lazio. Un rientro con un gol, magari pesantissimo, sarebbe una storia proprio da kolossal granata”.