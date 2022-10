La Gazzetta dello Sport: “Aina più Pellegri, che blitz a Udine”

"Il Toro ha un vestito nuovo e l’Udinese è stata un po’ troppo a guardarlo - si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport - . Così Juric ha sorpreso Sottil e ha vinto la partita ritrovando il successo esterno che mancava da fine agosto e soprattutto un’identità che sembrava un po’ smarrita. L’Udinese interrompe la striscia di 9 risultati utili di fila, perde la prima gara casalinga e deve rammaricarsi il giusto: non è stata la miglior settimana della stagione (mercoledì è stata eliminata dal Monza in Coppa Italia, sempre in casa), la prestazione è stata inferiore a quelle mostrate finora, ma i bianconeri hanno comunque lottato e sfiorato il pari all’ultimo minuto. La partita, come spesso accade, è stata decisa dagli episodi e un altro risultato non sarebbe stato affatto scandaloso. Ma non è sorprendente che alla fine a vincere sia stato il Toro, proprio per il modo accorto e intelligente con cui ha interpretato la gara fin dall’inizio".