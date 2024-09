La Gazzetta dello Sport: “Alle radici del primato”

"Il primato del Torino è dovuto a una filosofia di gioco nuova rispetto al passato, a principi più freschi e soluzioni diverse, e anche al discreto inserimento dei nuovi acquisti. Poi ci sono stati alcuni acuti dei singoli che comunque non sminuiscono il prodotto del gruppo, lo completano - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - per la seconda volta nelle tre stagioni più recenti, il Toro ha iniziato il campionato raccogliendo sette punti nelle prime tre partite. La differenza sta nel valore delle avversarie". E in conclusione:"L’atteggiamento è più propositivo, coraggioso, meno posizionato sull’avversario, cercando di imporre una propria mentalità di squadra. Il lavoro delle punte sulla trequarti è finalizzato all’inserimento dei centrocampisti come Samuele Ricci o Ivan Ilic, che hanno la qualità per entrare nei marcatori, mentre Karol Linetty è l’uomo in più nelle coperture, in un centrocampo a tre/cinque".