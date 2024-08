La Gazzetta dello Sport: “Ecco Pedersen, ma non basta: in arrivo altri colpi”

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport quest’oggi viene dato spazio al neoarrivato Marcus Pedersen, che andrà ad un occupare il ruolo lasciato libero da Raoul Bellanova sulla fascia destra. Pedersen, esterno norvegese di proprietà del Feyenoord, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Sassuolo e si è unito ai granata con un prestito oneroso di 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, che può arrivare fino a 4,5 milioni con i bonus. Pedersen si unisce agli altri nuovi innesti del mercato estivo, tra cui Adams, Coco e Borna Sosa, ma il presidente Urbano Cairo ha già annunciato che il mercato non è affatto concluso, con altri possibili colpi in arrivo per rafforzare l’organico. Con l’arrivo di Pedersen, Vanoli avrà a disposizione un giocatore con ottime qualità atletiche e un piede destro affidabile, ideale per il suo centrocampo a cinque.