La Gazzetta dello Sport: “Bellanova si presenta”

"Quando si dice che al Toro non si comanda, rivolgersi a Raoul Bellanova per la conferma - si legge sul quotidiano - . Raoul Bellanova corre e scatta vestito di granata da una decina di giorni, ora vi aggiunge le sue prime parole da

freccia del Toro. O “Flash”. Bellanova è uno che apre il gas. Sempre. Sulla fascia, con le parole, nei desideri. Nei primi giorni con Juric non si è mai risparmiato. Un generoso. Non dovrà risuonare alcun allarme quando in serata non parteciperà al test contro il Lens: atterrerà in Francia con un lieve sovraccarico muscolare, fisiologico per il periodo della stagione. Normale gestione del momento. Va veloce, Raoul, immaginando la stagione che sarà, la sua prima al Toro".