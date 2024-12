La Gazzetta dello Sport: “Cairo ha fiducia in Vanoli, pronti rinforzi a gennaio”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport ce n'è anche una dedicata all'intervento radiofonico di ieri del presidente del Torino, Urbano Cairo, nel quale ha parlato del presente e del futuro della sua squadra. Il patron granata ha ribadito le sue intenzioni e che al momento non esista alcuna trattativa in essere per la cessione della società ma di essere pronto a sedersi al tavolo nel caso in cui si presentasse qualcuno più ricco di lui. Cairo ha poi chiesto il supporto dei tifosi perché sono fondamentali per sostenere e aiutare la squadra di Vanoli al quale ha ribadito la sua fiducia. Sul mercato di gennaio il numero uno del Torino ha poi affermato di essere pronto a gennaio a fare quegli innesti utili per migliorare la rosa e che sia in contatto con il direttore Vagnati per stabilire quali mosse attuare nel mercato invernale.