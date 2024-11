La Gazzetta dello Sport: “Cairo «Ko immeritato»”

"Sereno, ma amareggiato «È stata una sconfitta immeritata, è stato un peccato», riflette il presidente del Torino Urbano Cairo prima di lasciare lo stadio Olimpico e dopo aver passato più di un’ora all’interno dello spogliatoio con la squadra, con il tecnico Paolo Vanoli e il direttore tecnico Davide Vagnati - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Giovedì la prestazione del suo Toro, a Roma, non gli era proprio piaciuta. Ieri le sensazioni sono state molto diverse". E in conclusione: "Tra i granata è molto piaciuto Pedersen. «Sì, Pedersen mi ha fatto un’impressione notevole, è una buona notizia, anche Coco non ha fatto male, pure Walukiewicz ha giocato una buona gara. Ma di Pedersen ho visto cose importanti, una buonissima partita con una gamba incredibile. Speriamo che Adams non si sia fatto male: faremo una risonanza tra 48 ore»".