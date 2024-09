La Gazzetta dello Sport: “Cairo? Stadio? Red Bull? Non escludiamo nulla”

"Anche ieri gli indirizzi di posta elettronica della Red Bull sono stati intasati da centinaia e centinaia di messaggi vergati dai tifosi del Toro un po’ a mo’ di supplica, un po’ con un afflato motivazionale fin straordinario - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L’annuncio ufficiale diffuso dal Torino l’altro ieri ha subito scatenato i sogni (ma anche tante illazioni fantasmagoriche) nella tifoseria granata. Accordo commerciale di un anno: però la gente si augura che sia un primo passo propedeutico al cambio di proprietà. La Red Bull, va detto si è dimostrata attenta anche a lanciare l’operazione stadi in connessione diretta con l’acquisto dei club di calcio". E in conclusione:"Al di là di tante parole, Cairo si è sempre tenuto lontano da queste prospettive, limitandosi ad affittare l’impianto, un po’ come il Filadelfia. Adesso il contratto sta per scadere (30 giugno 2025) e la società granata (pur in contatto costante con i vertici del Municipio in un clima di serena collaborazione, come testimoniato ripetutamente dal sindaco Lo Russo e dall’assessore allo Sport Carretta), non ha ancora comunicato le proprie intenzioni definitive".