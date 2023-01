La Gazzetta dello Sport: “Campionato e Coppa, turnover ma Vlasic non si tocca”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla probabile formazione che il Torino schiererà domani allo stadio Arechi contro la Salernitana. Il fischio d'inizio per questo match è in programma alle ore 12:30 e vedrà i ragazzi di Juric sfidare il loro vecchio allenatore Davide Nicola, oggi alla guida proprio del club campano. Per il Toro la sfida contro la Salernitana anticiperà di pochi giorni un altro importante impegno, quello in Coppa Italia contro il Milan a San Siro in programma mercoledì sera alle 21. Proprio per questa ragione Juric dovrà ponderare bene le sue scelte. Secondo la rosea, nonostante i molti impegni, sarà imprescindibile Nikola Vlasic e titola così: "Juric sdoppia il Toro: turnover ragionato tra Salerno e San Siro, ma Vlasic non si tocca". Buongiorno, Vojvoda e Sanabria dovrebbero partire tutti dal primo minuto nel match di Salerno.