La Gazzetta dello Sport: “Ché subito decisivo «Credo nel Toro. La strada è giusta»”

"È arrivato al Torino anche per la storia del club, piace ai tifosi perché incarna alla perfezione lo spirito granata. Ché Adams è una delle più belle realtà del nostro campionato e ieri si è goduto l’abbraccio della gente al centro commerciale Le Gru di Grugliasco, presso il JD Store - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L’occasione era il lancio della terza maglia da gioco del Torino. Lui si è presentato assieme a Ivan Ilic e Valentino Lazaro e ha parlato a cuore aperto di questi suoi primi mesi italiani. Si è già messo sotto cercando di imparare la nostra lingua, me per il momento sta parlando soprattutto con i gol: 4 gol e due assist in ottopartite. Un impatto significativo: del resto, passare dal calcio inglese al nostro non lo ha scombussolato più di tanto". E in conclusione: "Adams, nato a Leicester ma di nazionalità scozzese, settimana prossima ritroverà la sua Nazionale per gli impegni di Nations League. Ma prima c’è da pensare alla sfida con l’Inter di sabato sera a San Siro. Il match contro i campioni d’Italia sarà un bel banco di prova per i granata, reduci dal ko contro la Lazio costato la testa della classifica e l’inciampo in coppa Italia contro l’Empoli".